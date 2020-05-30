Terminallerde tüm tedbirler alındı

Korona virüs önlemleri kapsamında Manisa'nın da içerisinde yer aldığı 15 ilde şehirlerarası seyahat yasağı 1 Haziran Pazartesi günü son buluyor. Yasağın son bulacak olması nedeniyle harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı Terminaller Şube Müdürlüğü'ne bağlı merkez ve 12 ilçedeki şehirlerarası otobüs terminallerinden seyahat edecek vatandaşların güvenliği için gerekli tüm tedbirleri aldı. Bu kapsamda tüm terminallerde dezenfeksiyon uygulamaları gerçekleştirilirken, vücut sıcaklığı ölçümü ve maske takma zorunluluğu hususunda da gerekli önlemler alındı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs önlemleri kapsamında Manisa'nın da içerisinde yer aldığı 15 ilde uygulanan şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran 2020 Pazartesi günü son bulacağından Büyükşehir Belediye Başkanlığınca işletilen merkez ve ilçelerdeki şehirlerarası otobüs terminallerinde vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesinin sağlanması amacıyla tüm tedbirler alındı. Bu kapsamda otobüs terminallerinin bina içi ortak kullanım alanları, firma acente büroları, terminal içerisinde yer alan işletmeler ve tuvaletlerde dezenfeksiyon uygulamaları gerçekleştirildi. Ayrıca terminal binalarında girişlerde vatandaşların vücut sıcaklığı ölçümlerinin yapılması için de gerekli hazırlıklar yapılırken, vatandaşların maske takma zorunluluğu hususunda da gerekli önlemler alındı.

Bunun yanında, şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasıyla birlikte ilçelerden komşu illere yapılan taşımalar ile Manisa ilçeler arasında yapılan toplu taşıma otobüslerindeki çalışma saatleri yeniden düzenlenerek güncellendi.

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