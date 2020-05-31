Zeytin bahçesinde kenevir ele geçirildi

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir zeytin bahçesinde 112 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeler Mahallesinde E.D. (46) isimli şahsın zeytin bahçesi içerisinde izinsiz kenevir ekimi yaptığı istihbaratı üzerine, söz konusu ikamete operasyon düzenledi. Şüpheliye ait zeytin bahçesi içerisinde yapılan aramada, boyları 630 santimetre aralığında toplam 112 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, aldıkları numunenin ardından kenevir bitkilerini imha etti.

Şüpheli E.D. “2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Mukaberesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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