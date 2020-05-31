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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeytin bahçesinde kenevir ele geçirildi

İHA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir zeytin bahçesinde 112 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Zeytin bahçesinde kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir zeytin bahçesinde 112 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeler Mahallesinde E.D. (46) isimli şahsın zeytin bahçesi içerisinde izinsiz kenevir ekimi yaptığı istihbaratı üzerine, söz konusu ikamete operasyon düzenledi. Şüpheliye ait zeytin bahçesi içerisinde yapılan aramada, boyları 630 santimetre aralığında toplam 112 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, aldıkları numunenin ardından kenevir bitkilerini imha etti.
Şüpheli E.D. “2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Mukaberesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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