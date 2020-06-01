Şehzadeler Belediyesi kahvehaneleri dezenfekte ediyor

Şehzadeler Belediyesi, 1 Haziran itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayan ilçe genelindeki kahvehane ve çay ocaklarında dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Korona virüs salgınının ilk gününden itibaren ilaçlama çalışmalarını büyük titizlikle sürdüren Şehzadeler Belediyesi ekipleri, dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılan ve 1 Haziran’dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan kahvehaneler ve çay ocakları için de Şehzadeler Belediyesi ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri, ilçedeki kahvehane ve çay ocaklarında dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Dezenfekte çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten işletme sahipleri Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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