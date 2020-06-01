Kaymakamdan kahvehanelere ve lokantalara denetleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakamdan kahvehanelere ve lokantalara denetleme

İHA

Kaymakamdan kahvehanelere ve lokantalara denetleme

Manisa'nın Selendi ilçesinde yeni tip korana virüs (Covid19) salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde yayınlanan genelgeyle kapatılan kahvehaneler ve lokantalar yeniden kapılarını açtıkları gün Selendi Kaymakamı Can Atak tarafından denetimden geçirildi.
Selendi'de geçici süre kapandıktan sonra yeniden faaliyetlere başlayan kahvehaneler ve lokantalar İlçe Kaymakamı Can Atak tarafından denetlemeden geçiriliyor. 1 Haziran 2020 günü Pazartesi sabah uzun bir aradan sonra tekrar kapıları açılan kahvehaneler ve lokantaları denetleyen Selendi İlçe Kaymakamı Can Atak, iş yeri sahiplerine maske dağıtımı da gerçekleştirdi. Kaymakam Atak, iş yeri sahiplerine hayırlı işler dilerken, kurallara uymaları gerektiğine vurgu yaptı. Kaymakam Atak, oturma mesafeleri konusunda vatandaşları da uyararak, "Kurallara uyarsak bir daha iş yerlerimiz kapanmaz. Aksi halde tekrar kapanmak zorunda kalır. Onun için kurallara uyalım, maske takalım, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edelim." dedi.
İş yeri sahiplerini de uyaran Kaymakam Atak şunları söyledi: "Kurallara dikkat edelim, maske takalım, kolonya ve dezenfektan mutlaka bulunduralım. Saat 22.00'da iş yerlerimizi kapatalım. Oyun oynatmayalım. Bunlara dikkat edersek ileri günlerde daha iyi bir ortamda oturup konuşup sohbetlerimiz yapabiliriz."
Kaymakam Can Atak’ın denetimine İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya Süt Gününde ihtiyaç sahiplerine süt dağıtıldı
YEREL HABERLER Dünya Süt Gününde ihtiyaç sahiplerine süt dağıtıldı
Turgutlu’da sulama kanalları temizleniyor
YEREL HABERLER Turgutlu’da sulama kanalları temizleniyor
Salihli Kızılay binlerce insana el uzattı
YEREL HABERLER Salihli Kızılay binlerce insana el uzattı
Manisa Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazır
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonuna güçlü ...
Normalleşmeyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm tedbirleri aldı
YEREL HABERLER Normalleşmeyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ...
Manisa BBSK’lı judocular çalışmalarını aksatmıyor
YEREL HABERLER Manisa BBSK’lı judocular çalışmalarını aksatmıyor
Şehzadeler Belediyesi kahvehaneleri dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi kahvehaneleri dezenfekte ediyor
EGEİD üyeleri üretimlerine tam kapasite başladı Normalleşme süreciyle ihracatçı firmalar tam kapasite üretime geçti
YEREL HABERLER EGEİD üyeleri üretimlerine tam kapasite ...
Otomobilde sıkışan yavru kedi, tamirhanede kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobilde sıkışan yavru kedi, tamirhanede kurtarıldı
Manisa’da sokağa çıkma kısıtlaması ihlaline 584 bin TL ceza
YEREL HABERLER Manisa’da sokağa çıkma kısıtlaması ihlaline 584 bin ...
Zeytin bahçesinde kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Zeytin bahçesinde kenevir ele geçirildi
Soma’ya prestij kazandıracak caddede çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Soma’ya prestij kazandıracak caddede çalışmalar ...
Kuyuya düşen kaplumbağalar için kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Kuyuya düşen kaplumbağalar için kurtarma operasyonu
Muhtardan mahallesine yakışır muhtarlık binası
YEREL HABERLER Muhtardan mahallesine yakışır muhtarlık binası
Salihli Belediyesi sosyal tesisleri hizmete hazır
YEREL HABERLER Salihli Belediyesi sosyal tesisleri hizmete hazır
Kan stoku azalınca harekete geçtiler
YEREL HABERLER Kan stoku azalınca harekete geçtiler
Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme
YEREL HABERLER Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme
Manisa’da kısıtlamanın ilk günü 277 bin 830 TL ceza
YEREL HABERLER Manisa’da kısıtlamanın ilk günü 277 bin 830 TL ceza
Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
2. Amatör Ligin iptaline tepki
YEREL HABERLER 2. Amatör Ligin iptaline tepki
Fasulye bahçesinde kenevir yetiştiren şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Fasulye bahçesinde kenevir yetiştiren şahıs yakalandı
Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın ...
Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın ve 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocasını zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın ve ...
Terminallerde tüm tedbirler alındı
YEREL HABERLER Terminallerde tüm tedbirler alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X