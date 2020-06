Otobüslerde yeni tarifeler belli oldu

Manisa'nın içinde bulunduğu 15 ilde 28 Mart'tan beri devam eden seyahat kısıtlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası 1 Haziran itibariyle kalktı. Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte her gün 56 bin yolcunun taşındığı Manisaİzmir arası seyahat başlarken daha önce 15 TL olan bilet fiyatları da 20 TL olarak belirlendi.

Seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından Manisa'dan iki firma 49 araçlı Manisa Seyahat firması ile 11 araçlı Muradiye Birlik Taşımacılık Kooperatifi dezenfekte edilerek servislere başladı. Yolcular ateşleri ölçülerek otobüslere alındı. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde firmaları ziyaret ederek yetkililerden bilgi alırken, yeni bilet fiyat tarifesine göre Manisaİzmir arası 20 TL, ManisaMenemen 15 TL, ManisaAliağa 20 TL, ManisaŞakran 25 TL, ManisaBergama 30 TL, ManisaDikili 35 TL olduğu öğrenildi.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, "Covid19 süreci başlayınca Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla 28 Mart'ta iller arası seyahat kısıtlaması getirildi. Tabi bu süreçte yaklaşık 2 aydır bu esnafımız çalışmamaktadır. belirli bir ekonomik kriz içerisine de girdiklerini görüyoruz. ama en son 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu açıklama ile 15 ilde seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibariyle kaldırıldığını söyledi. Manisa Seyahat ve Muradiye Birlik olarak firmamız var bizim üyemiz olan. Manisa Seyahat Manisaİzmir arası taşımacılık yapıyor yıllardan beri. Muradiye Birlik firmamız ise Menemen, Bergama, Şakran, Aliağa, Dikili'ye kadar yolcu taşımacılığı yapıyor." dedi.



Fiyat artışı yüzde 3035 arasında oldu

Şoför esnafının araçlarını en iyi şekilde dezenfekte ederek çalışmaya başladığını belirten Karaağaç, "1 Haziran itibariyle hizmete başladılar. Bu süreçte yolcu kapasitelerinin de yarısı olduğundan dolayı yüzde 50 kapasiteyle örnek verecek olursak 46 kişilik bir otobüs 23 kişi alacak. Bunun da ekonomik bir sıkıntıya neden olacağından, bakanlığımızın yapmış olduğu taban ve tavan fiyat ücreti var. Yüzde 50, yüzde 70 illere göre belirli bir artırım durumu vardı ama bizim esnafımız yaptığı çalışma neticesinde yaptıkları fiyat artışını yüzde 3035 gibi yaptılar. Fiyat tarifelerini ayarladılar. Tabi esnafımızın mağduriyetleri var. Devletimizden, hükümetimizden bazı beklentilerimiz var. Şoför esnafımızı belli bir fedakarlık yapıyor zaten. Şehir içi olsun, şehirler arası olsun, toplu taşıma olsun, Yolcu sayısı düştüğünden dolayı kazançlarında baya düşüşler var. Bu ne oluyor vatandaşlara yansımış oluyor zam yaparak. Devletimizden, hükümetimizden tüm şoför esnafına ÖTV'siz, KDV'siz bir çalışma yapılarak destek verilmesini istiyoruz. Böyle bir destek sağlanırsa bizde fazla zam yapmamak durumunda kalırız. Vatandaşlarımıza hak veriyoruz. Onlarda gerçekten büyük sıkıntı yaşadılar. Bizim esnafımız da bu işi yapıyor, evine ekmek götürüyor. Muhakkak ki zarar etmemesini isteriz. Tüm yolcularımız gönül rahatlığıyla araçlarımıza binebilirler. Araçlarımız dezenfekte olmuştur. Vatandaşlarımızdan ricamız sosyal mesafeye uymaları, maske takmalarıdır. Bir an önce bu beladan kurtulmamızı talep ediyoruz" diye konuştu.



İzmirManisa arasında 20 dakikada bir araç kalkacak

Manisa Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Levent Zibeller, "Araçlarımız eski aynı düzende çalışmaya devam ediyor. İlk arabamız saat 05.30'da, son arabamız ise 22.00'dadır. Arabalarımız 20'şer dakika arayla sosyal mesafeye uyarak yüzde 50 kapasite şeklinde çalışmaya devam ediyor. Fiyat konusunu da ayarladık. Hiçbir sorun yaşamıyoruz yolcularımızdan. Daha da iyi olacağını ümit ediyorum" dedi.

Her gün 49 aracın hareket halinde olduğunu açıklayan Zibeller, Manisaİzmir arası karşılık çalıştıklarını söyledi.



Yüzde 50 yolcu kapasitesiyle çalışacaklar

Manisa Muradiye Birlik Taşımacılık Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun ise şunları söyledi: "ManisaMenemen arası 11 tane aracımız var. 30 dakika ve 45 dakika arayla çalışmaktayız. 11 olan tarifemizi 15 yaptık. Yüzde 50 yolcu kapasitesiyle çalışacağız. Arabalarımız 29'ar kişilik. Bu araçlarımıza 1415 kişi alarak hizmet vermekteyiz. Yolcularımıza elimizden geldiği kadar uyarılarda bulunacağız. sosyal mesafe, maske, dezenfektan konusunda uyarılarımızı yapacağız. Hayırlısı olsun Allah'tan kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Günlük ortalama 500 kişilik yolcu kapasitemiz var."

