Akhisarspor'da avantajı fikstür

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<br>AKHİSAR, (DHA) TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını yüzünden 3 aydır ara verilen sezona 19-21 Haziran hafta sonunda oynayacağı Altay deplasmanıyla dönmeye hazırlanan Süper Lig adaylarından Akhisarspor, yarışta fikstür avantajına güveniyor. Ligde 19 Mart'ta sezon durdurulmadan önce üst üste Hatayspor, Adana Demirspor, Büyükşehir Belediyespor gibi kendinden üst sıradaki takımlarla oynayıp 7 maçlık periyottan 5 galibiyet çıkaran Akigo, kalan tüm maçlarına puan tablosunda altındaki rakipler karşısında çıkacak.<br>Puan tablosunda 45 puanla, direkt Süper Lig hattının 2 puan gerisinde beşinci sırada yer alan Akhisar, lige dönüşte ilk maçta 43 puanlı Altay'a konuk olduktan sonra Ümraniyespor, İstanbulspor (D), Balıkesirspor, Boluspor (D) ve Keçiörengücü maçlarıyla normal sezonu tamamlayacak. Kalan 6 maçta en az 15 puanı hanesine yazdırarak Süper Lig'e dönüşünü ilan etmek isteyen yeşil-siyahlılarda teknik direktör Yılmaz Vural, sezon sonunda 60'ı geçen ekiplerin ipi göğüsleyeceğini söylemişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar DHA<br>2020-06-02 12:47:39<br>

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