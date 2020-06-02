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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisar Kadın ve Aile Danışma Merkezi hizmete başladı

İHA

Akhisar Belediyesi, uzman psikolog ve sosyologlar yardımıyla kadın ve aileye yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılacağı ve Akhisar'daki tüm kadınların gönül rahatlığıyla ulaşabileceği Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nin hizmete başladığını duyurdu.

Akhisar Kadın ve Aile Danışma Merkezi hizmete başladı

Akhisar Belediyesi, uzman psikolog ve sosyologlar yardımıyla kadın ve aileye yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılacağı ve Akhisar’daki tüm kadınların gönül rahatlığıyla ulaşabileceği Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nin hizmete başladığını duyurdu.
Akhisar Belediyesi tarafından kadın sağlığı, kadın hakları ve diğer konularda eğitim vermek, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve önlem alınması için gerekli adımlar atılmaya devam ediyor. Akhisar’daki tüm kadınların Reşatbey Mahallesi Atatürk Parkı içerisinde bulunan İlhan Ayverdi Mahalle Konağı’nda hizmete başlayan Kadın ve Aile Danışma Merkezi’ne gelerek sorunlarına çözüm bulabileceğini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar’da kadınlar hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmeyecek, tüm sorunlarına bu merkezimizde cevap bulabilecekler” dedi.

“Kadınlarımıza ücretsiz olarak hizmet vereceğiz”
Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nde psikolog olarak görev yapan Buket Kayalar, “Akhisar halkımıza aile ve bireysel terapiler konusunda destek vermek üzere burada psikolog ve sosyolog olarak iki meslek grubunda çalışıyoruz. Akhisar Belediyesi’nin ücretsiz olarak hizmet verdiği bu merkezde kadınlarımız, hem bizzat merkezimize gelerek hem de 0236 413 26 84 numaralı telefonumuzdan bize ulaşarak her türlü konuda bize danışabilirler. Kadınlarımız için görevimizin başındayız, herkesi bekleriz” dedi.

“Tüm kadınlarımızı merkezimize bekliyoruz"
Sosyolog Nisa Acar ise, “Kadınlarımızın toplumsal hayatta yaşadığı sorunlar üzerine bilgilendirmelerde bulunacak ve onlara aile danışmanı olarak hizmet vereceğiz. Öncelikle bilinmeli ki Akhisar’daki kadınlarımız yalnız değil ve yapılan bu hizmet de buna öncelik ediyor. Aile danışmanı ve sosyolog olarak bununla ilgili saha çalışmaları ve bireysel terapi anlamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm kadınlarımızı merkezimize bekliyoruz” dedi.
Her zaman kadınların yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu da, “Akhisar Belediyesi olarak kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha çok bulunmaları için verdiğimiz hizmetlerin yanı sıra toplumsal hayatta yaşadıkları psikolojik ve diğer konularda da onlara yardımcı olabilmek için Akhisar Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi’miz hizmete başladı. Uzman psikologumuz ve sosyoloğumuz, belediyemizin verdiği bu hizmet ile ücretsiz bir şekilde merkezimizde kadınlarımıza yardımcı olacak. Danışmanlık hizmeti almak isteyen tüm kadınlarımızı, merkezimizde bir psikologumuz ve sosyoloğumuz karşılayacak ve onların her türlü sorununa yardımcı olacaklar. Akhisar’da kadınlar hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmeyecek, tüm sorunlarına bu merkezimizde cevap bulabilecekler. Yerimiz İlhan Ayverdi Halk Konağında. 0236 413 26 84 numaralı telefonumuzdan ya da bizzat merkezimize gelerek hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Akhisar’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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