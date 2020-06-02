Çatıdan düşen beton parçalarından saniyelerle kurtuldular

Manisa’da aşırı yağıştan dolayı 5 katlı bir binanın çatısından kopan beton parçaları kaldırıma düştü. Beton parçalarının düşme anı güvenlik kameralarına yansırken, o sırada iş yerinden çıkan esnaf ve vatandaşlar saniyelerle ölümden döndü.

Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi İzmir Caddesi’ndeki bir binanın çatısından kopan beton parçaları korku dolu anlar yaşattı. 2 günden bu yana aralıkla süren sağanak yağış sebebiyle 5 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. O sırada dükkanının önüne çıkan esnaf Ali Özer ve arkadaşları saniye farkıyla ölümden döndü. Esnaf ve arkadaşları beton parçanın önüne düşmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Olay sonrası büyük korku yaşadığını anlatan esnaf Ali Özer, “Yağış çok şiddetliydi. Biz de ortalığı temizlemek için arkadaşlarla dışarıya çıkıyorduk. Bir anda beton parçaları düştü. İki adım daha atsam parçalar kafama düşecekti. Çok korktum, bir an ölümü düşündüm. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Binalar eski, haliyle böyle şeyler olabiliyor. Allah korudu” dedi.

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