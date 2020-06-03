Manisa’daki kültür turizmini canlandırmak için çalışacaklar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’daki kültür turizmini canlandırmak için çalışacaklar

İHA

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında, kültür ve turizm yatırımları ile restorasyon çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, 01 Haziran tarihi itibariyle açılan müze ve ören yerleri ile kütüphanelerde alınması gereken önlemler de görüşüldü. Vali Deniz, Manisa'daki kültür turizmini canlandırmak için çalışacaklarını belirtti.

Manisa’daki kültür turizmini canlandırmak için çalışacaklar

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında, kültür ve turizm yatırımları ile restorasyon çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, 01 Haziran tarihi itibariyle açılan müze ve ören yerleri ile kütüphanelerde alınması gereken önlemler de görüşüldü. Vali Deniz, Manisa’daki kültür turizmini canlandırmak için çalışacaklarını belirtti.
Manisa Valiliği Brifing Salonunda Vali Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, YİKOB Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Serhat Aladağ katıldı.
Manisa genelinde gerçekleştirilen yatırım ve restorasyonların ele alındığı toplantıda, Manisa’ya kazandırılacak olan Kent Müzesi, Şehzade Müzesi ve Sarayı Amire Müzesi’nin son durumu da değerlendirildi.
Müze ve ören yerleri ile kütüphaneler yeniden hizmete açıldı
Manisa’nın şehzadeler şehri olduğunu ve tarihte önemli bir yere sahip olduğunu belirten Vali Deniz, “Hazırladığımız projeler ve restorasyon çalışmaları ile ilimizdeki kültür turizmini canlandırmayı hedefliyoruz. Kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte 1 Haziran'da müze ve ören yerleri ile kütüphanelerimiz de yeniden hizmet vermeye başladı. Bu alanlarda ziyaretçilerimizi güvenle ağırlayabilmek için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık, önlemlerimizi aldık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

LGS'de kullanılmak üzere maske diktiler
YEREL HABERLER LGS'de kullanılmak üzere maske diktiler
Manisa’daki spor yatırımları görüşüldü
YEREL HABERLER Manisa’daki spor yatırımları görüşüldü
Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev
YEREL HABERLER Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev
Manisa'da sokak köpeğini sopayla döven adama ceza yağdı Yaptığı yanına kalmadı 4 bin 495 TL ceza yedi
YEREL HABERLER Manisa'da sokak köpeğini sopayla döven adama ceza ...
Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı
YEREL HABERLER Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı
Çatıdan düşen beton parçalarından saniyelerle kurtuldular
YEREL HABERLER Çatıdan düşen beton parçalarından saniyelerle ...
Akhisar Belediyesi, yeniden açılan işyerlerini dezenfekte ediyor Kahvehane, kafe, lokanta ve restoranlar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi, yeniden açılan işyerlerini ...
Motosiklet hırsızını, güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızını, güvenlik kamerası görüntüleri ...
Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla yürüdü (3)
YEREL HABERLER Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla ...
Akhisar Kadın ve Aile Danışma Merkezi hizmete başladı
YEREL HABERLER Akhisar Kadın ve Aile Danışma Merkezi hizmete başladı
Muradiye Spor Salonu hizmete başladı
YEREL HABERLER Muradiye Spor Salonu hizmete başladı
Sokak köpeğini sopayla döven adama 392 TL ceza
YEREL HABERLER Sokak köpeğini sopayla döven adama 392 TL ceza
Kedinin saklandığı otomobil köpeklerin hedefi oldu Kedi kovalayan köpekler otomobilin tamponunu parçaladı
YEREL HABERLER Kedinin saklandığı otomobil köpeklerin hedefi ...
Dolu yağışı Manisa’da üzümü vurdu Dolu yağışının vurduğu üzüm bağları havadan görüntülendi Saruhanlı Ziraat Odası çiftçilerle beraber hasar tespit çalışmalarına başladı Çiftçiler bu yılki rekolteden endişeli Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur: “6 mahallede 10 bin dekar arazide zarar var” “Bağlarda yüzde 70’e varan hasarlar meydana geldi”
YEREL HABERLER Dolu yağışı Manisa’da üzümü vurdu Dolu yağışının ...
Sadece mayıs ayında 276 hayvanı kurtardılar
YEREL HABERLER Sadece mayıs ayında 276 hayvanı kurtardılar
Toplu taşımada dezenfeksiyon sürüyor
YEREL HABERLER Toplu taşımada dezenfeksiyon sürüyor
Hava değişimi bağlarda stres kaybına yol açtı Salihli Ovası'nda strese giren bağlar, tane döktü
YEREL HABERLER Hava değişimi bağlarda stres kaybına yol açtı Salihli ...
Köpekler, kedinin altına kaçtığı otomobilin tamponunu parçaladı
YEREL HABERLER Köpekler, kedinin altına kaçtığı otomobilin tamponunu ...
Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla yürüdü (2)
YEREL HABERLER Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla ...
Köpeği sopayla dövdü esnaf müdahale etti Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir adam insanlara saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğine sopayla vurmaya başlaması esnafın tepkisine neden oldu O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi Köpeğe sopayla vuran adam kendini savunurken, cadde esnafı da köpeklerin insanlara saldırdığını ve toplanması gerektiğini belirtti
YEREL HABERLER Köpeği sopayla dövdü esnaf müdahale etti Manisa’nın ...
Sopayla dövülen köpeğe Başkan Öküzcüoğlu sahip çıktı Sokak ortasında sopayla defalarca darbe alan köpek Alaşehir Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Sopayla dövülen köpeğe Başkan Öküzcüoğlu sahip ...
Kaymakam Duru: “Kontrollü sosyal hayatta, 3 temel kuralı unutmamalıyız”
YEREL HABERLER Kaymakam Duru: “Kontrollü sosyal hayatta, 3 temel ...
Motosiklet hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı Uslanmaz hırsız, her yerde aranıyordu, yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı önce kameraya, sonra polise ...
Alaşehir'de sulama sezonu başladı
YEREL HABERLER Alaşehir'de sulama sezonu başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X