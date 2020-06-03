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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli'deki 'Bizim Ev Sosyal Tesisleri' yenileniyor

İHA

Salihli Belediyesi'nin işletmelerinden olan Bizim Ev sosyal Tesislerinin daha modern bir görünüme kavuşması adına kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıldı.

Salihli'deki 'Bizim Ev Sosyal Tesisleri' yenileniyor

Salihli Belediyesi’nin işletmelerinden olan Bizim Ev sosyal Tesislerinin daha modern bir görünüme kavuşması adına kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıldı.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’da, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından baştan aşağı yenilenen Bizim Ev Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile tadilat çalışmalarının devam ettiği tesisi gezen Başkan Kayda, Fen İşleri Müdürü Ercan Oyan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yeni tip korona virüs tedbirleri dolayısıyla kapatılan işletmelerden olan tesiste bu süreci tadilat yaparak değerlendirdiklerini belirten Başkan Kayda, belediye ekipleri tarafından tesisin iç mekanında mutfak, restoran bölümü, tuvaletleri ve oturma gruplarının yenilendiğini, dış mekanda ise kafe korner, bahçe düzenleme çalışmaları yapılarak çocuklu aileler için çocuk oyun grubu yerleştirileceğini söyledi.
Bizim Ev Sosyal Tesisleri’nde müşterilerine daha hijyenik, kaliteli ve daha refah bir ortamda hizmet vermek amacıyla tadilat çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Kayda şunları söyeledi: “Belediyemize ait tüm işletmelerde yeni dönem için halkımızın sağlığını korumak amacıyla önlem alıyoruz. Bizim Ev Sosyal Tesislerinde de, korona virüs tedbirleri dolayısıyla vatandaşlarımıza daha hijyenik bir ortamda kaliteli hizmet vermek amacıyla tadilat çalışmalarına başladık. Belediye ekiplerimiz tarafından baştan aşağı yenilenen tesisimizi en kısa zamanda halkımızın sağlığını korumaya yönelik alınan tüm önlemlerle değerli hemşehrilerimize ekonomik fiyatlarla hizmet vermeye başlayacaktır. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun”

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