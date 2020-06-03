Servis minibüsü, 3 otomobil, motosiklet ve bisiklete çarptı

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<br>Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan servis minibüsü, park halindeki 3 otomobile ardından bisiklet ve motosiklete çarptı. Kazada bisikletli Haşim Bulut (78) yaralanırken, kaçan minibüs şoförü Ahmet Alevoğlu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. <br>Kaza, saat 15.30 sıralarında, Şehit Oğuz Erbay Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Alevoğlu'nun kullandığı 45 FJ 897 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce park halindeki 3 otomobile ardından da motosiklet ve bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Haşim Bulut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevoğlu minibüsle kaçarken, gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Haşim Bulut, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. <br>Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından başlatılan çalışmayla Ahmet Alevoğlu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ<br>2020-06-03 18:48:46<br>

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