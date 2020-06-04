Market işletmecisi, kahvehane bahçesinde otururken öldürüldü

<br>Şevket YILMAZ/ SOMA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Soma ilçesinde, market sahibi Cihan Atasoy (36), arkadaşlarıyla oturduğu kahvehane bahçesinde, otomobilden düzenlenen silahlı saldırıyla öldürüldü. Polis, kaçan saldırganları arıyor. <br>Cuma Mahallesi'nde market sahibi olan Cihan Atasoy, dün saat 23.30 sıralarında, iş yerini kapattıktan sonra Ziya Gökalp Caddesi'ndeki kahvehaneye gitti. Kahvehanenin bahçesinde, 2 arkadaşı ile çay içen Atasoy'a yoldan geçen bir otomobilden ateş açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Atasoy, kanlar içinde kalırken, saldırganlar kaçtı.<br>Ağır yaralanan 3 çocuk babası Atasoy, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde 6 boş kovan bulan polis ekipleri, 2 kişi oldukları tahmin edilen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ <br>2020-06-04 12:56:36<br>
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