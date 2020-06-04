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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu’da faaliyetlerine yeniden başlayan merkezler dezenfekte edildi

İHA

Turgutlu Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında faaliyetlerine ara veren ve normalleşme süreciyle yeniden hizmete açılan alanların dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.

Turgutlu’da faaliyetlerine yeniden başlayan merkezler dezenfekte edildi

Turgutlu Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında faaliyetlerine ara veren ve normalleşme süreciyle yeniden hizmete açılan alanların dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.
Korona virüs salgınına karşı halk sağlığının korunması için kapanan, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte faaliyetlerine yeniden başlayan merkez ve işletmeler ile hizmetlerine ara vermeden devam eden alanların dezenfekte çalışmaları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında faaliyetlerine iki buçuk aydır ara veren Turgutlu Eğitim Destek Kurs Merkezi (TURBEM), Atatürk Kültür Merkezi, Turgutlu Kent Müzesi, Nurgül Fidan Yüzme Havuzu, Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri, Ortapark ve Kozapark dezenfekte edildi. Korona virüs salgını boyunca hizmet ve çalışmalarına aralıksız devam eden Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası, Aşevi ve Hayır Merkezi, Turgutlu Belediyesi Nikah Salonunun dezenfekte çalışmaları da yapıldı.
Turgutlu’da sürdürülen dezenfekte çalışmaları hakkında bilgileri paylaşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, “Korona virüs salgının ilk gününden itibaren ilçemiz genelinde yoğun bir şekilde dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizdeki dezenfekte çalışmalarıyla birlikte kamu kurum binalarını düzenli aralıklarla dezenfekte ediyoruz. Bütün bu çalışmalarla birlikte salgın nedeniyle faaliyetlerine uzun süre ara vermek durumunda kalan fakat normalleşme süresiyle birlikte yeniden açılan merkez ve işletmelerimizin dezenfekte çalışmalarını da yürütüyoruz. Korona virüs riskinin tamamen ortadan kalktığı zamana kadar da çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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