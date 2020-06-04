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<br>Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde refüje çıkan TIR'ın şoförü İbrahim Elalmış (45), yaralandı.<br>Kaza, saat 14.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Otogar'dan Turgutlu yönüne giden İbrahim Elalmış yönetimindeki 06 BGT 190 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çıktı. Refüjde yaklaşık 200 metre kadar ilerleyen TIR'ın şoförü Elalmış, bacağından yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elalmış, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Elalmış'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.<br>Kazanın ardından polis, yol güzergahında güvenlik önlemi aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Cemil SEVAL <br>2020-06-04 16:16:46<br>

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