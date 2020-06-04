Spil Dağı Milli Parkı ziyaretçilerini bekliyor Uzun süredir Covid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Spil Milli Parkı 5 Haziran'da yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak Doğa Koruma ve Milli Parklar 4 Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Şube Müdürü Halil Ernalçacı: “Tüm halkımız rahat ve güvenli bir şekilde Spil Dağı Milli Parkını ziyaret edebilirler”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spil Dağı Milli Parkı ziyaretçilerini bekliyor Uzun süredir Covid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Spil Milli Parkı 5 Haziran'da yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak Doğa Koruma ve Milli Parklar 4 Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Şube Müdürü Halil Ernalçacı: “Tüm halkımız rahat ve güvenli bir şekilde Spil Dağı Milli Parkını ziyaret edebilirler”

İHA

Uzun bir süredir korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı bulunan Manisa Spil Dağı Milli Parkında tüm hazırlıklar tamamlanarak 5 Haziran Cuma günü için yeniden açılmaya hazır hale geldi.

Spil Dağı Milli Parkı ziyaretçilerini bekliyor Uzun süredir Covid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Spil Milli Parkı 5 Haziran'da yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak Doğa Koruma ve Milli Parklar 4 Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Şube Müdürü Halil Ernalçacı: “Tüm halkımız rahat ve güvenli bir şekilde Spil Dağı Milli Parkını ziyaret edebilirler”

Uzun bir süredir korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı bulunan Manisa Spil Dağı Milli Parkında tüm hazırlıklar tamamlanarak 5 Haziran Cuma günü için yeniden açılmaya hazır hale geldi.
Nisan ayında korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan, yabani hayvanları, endemik bitki örtüsü ve eşsiz doğası ile her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği Spil Dağı Milli Parkı 5 Haziran Cuma günü yeniden kapılarını ziyaretçilerine açacak. Doğal güzelliği ile yaz kış ziyaretçi çeken milli parkta kır evleri ve piknik alanları da misafirler için özenle dezenfekte edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4 Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Şube Müdürü Halil Ernalçacı, kır evlerinin işleten firma yetkilisi Salih Unayık ile birlikte çalışmaları inceledi.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Spil Dağı Milli Park Orman Köşkleri İşletmesi Müdürü Salih Unayık, “42 adet kır konutumuzla, piknik alanımızla, tüm tedbirleri alarak misafirlerimizi gönül rahatlığıyla ağırlamak için hazır bekliyoruz” dedi.
Korona virüse karşı milli parkta tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Doğa Koruma ve Milli Parklar 4 Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Şube Müdürü Halil Ernalçacı ise “Spil Dağı Milli Parkımız, Covid19 sebebiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ziyaretçilere kapatılmıştı. Yeni sezona, yeni normal hayata, Covid19’a karşı tüm tedbirler alınarak, gerek şirket tarafından gerek milli parklar olarak teknik destek vererek milli parkın ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet verecek şekilde düzenlenmesini sağlıyoruz. Manisa ve İzmir halkı, tüm halkımız rahat ve güvenli bir şekilde Spil Dağı Milli Parkını ziyaret edebilirler. Şu anda alınabilecek tedbirlerin tamamına yakının aldık. Yarına kadar da diğer kısımlarını tamamlayıp 5 Haziran günü hizmete açılacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıtadan Fatih Sanayi Sitesine denetim
YEREL HABERLER Zabıtadan Fatih Sanayi Sitesine denetim
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Refüje çıkan TIR'ın şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Refüje çıkan TIR'ın şoförü yaralandı
Köpeğe sopayla şiddet uygulayan kişiye barınağa gitme cezası
YEREL HABERLER Köpeğe sopayla şiddet uygulayan kişiye barınağa gitme ...
Yunusemre binlerce vatandaşı dinledi
YEREL HABERLER Yunusemre binlerce vatandaşı dinledi
Şoför esnafı hükümetten ÖTV desteği talebinde bulundu
YEREL HABERLER Şoför esnafı hükümetten ÖTV desteği talebinde bulundu
Evinde yangında ölen emekli maden işçisi cinayete kurban gitmiş
YEREL HABERLER Evinde yangında ölen emekli maden işçisi cinayete ...
Turgutlu’da faaliyetlerine yeniden başlayan merkezler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Turgutlu’da faaliyetlerine yeniden başlayan merkezler ...
Refüje çıkan tır 200 metre sürüklendi
YEREL HABERLER Refüje çıkan tır 200 metre sürüklendi
Manisa’da geçen yıl ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yüzde 7,4 azaldı
YEREL HABERLER Manisa’da geçen yıl ölümlü-yaralanmalı trafik kazası ...
Akhisarspor'da Gökhan'ın duygusal maçı
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Gökhan'ın duygusal maçı
Kahvehanelere dadanan televizyon hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Kahvehanelere dadanan televizyon hırsızı yakalandı
Manisa CHP çarşı esnafının sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Manisa CHP çarşı esnafının sorunlarını dinledi
Köpeği döven adama barınakta hayvan bakma cezası Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığından örnek ceza Sokak köpeğini döven adama haftanın belirli günleri hayvan barınağında görevliler eşliğinde hayvanlara bakma cezası verildi
YEREL HABERLER Köpeği döven adama barınakta hayvan bakma ...
Market işletmecisi, kahvehane bahçesinde otururken öldürüldü
YEREL HABERLER Market işletmecisi, kahvehane bahçesinde otururken ...
Yangında ölen adamın öldürüldüğü tespit edildi
YEREL HABERLER Yangında ölen adamın öldürüldüğü tespit edildi
TURBEM kapılarını yeniden açıyor
YEREL HABERLER TURBEM kapılarını yeniden açıyor
Manisa FK tekrar toplanıyor
YEREL HABERLER Manisa FK tekrar toplanıyor
Vali Deniz, esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Deniz, esnafı ziyaret etti
Saksılara ekili kenevirler ele geçirildi
YEREL HABERLER Saksılara ekili kenevirler ele geçirildi
Soma'da silahlı saldırı: 1 ölü
YEREL HABERLER Soma'da silahlı saldırı: 1 ölü
Zabıtadan sosyal mesafe denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan sosyal mesafe denetimi
Soma Termik Santrali'nde emisyon oranlarını Bakanlığa anlık bildiren sistem kuruldu Soma Termik Santrali faaliyetlerini sürdürecek
YEREL HABERLER Soma Termik Santrali'nde emisyon oranlarını Bakanlığa ...
Gölete düşen hamile inek, 7 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Gölete düşen hamile inek, 7 saat sonra kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X