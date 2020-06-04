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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisar Belediyesinden ücretsiz diyetisyen hizmeti

İHA

Akhisar Belediyesinden ücretsiz diyetisyen hizmeti

Vatandaşların sağlıklı yaşam ve gelişimine büyük önem veren Akhisar Belediyesi, sağlık alanında yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Tüm vatandaşlar için Akhisar Belediyesi bünyesinde Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi hizmete başladı.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile hayata geçen Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi, Efendi Mahallesinde bulunan Çınarlı Kapı mevkisinde hizmete başladı. Merkezde görev yapan uzman diyetisyen, obeziteye bağlı gelişebilecek olan kronik hastalık risklerini en aza indirmek, vatandaşların sağlıklı bir şekilde kilo vermelerini sağlamak, dengeli ve sağlıklı beslenme gibi çeşitli konularda ücretsiz olarak Akhisarlılara hizmet verecek.
Halk sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, özellikle korona virüs sürecinde ‘Evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlarda gözlemlenen kilo artışı ve buna bağlı rahatsızlıkların önüne geçebilmek için Akhisar’da Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi’ni hizmete açtıklarını duyurdu.

“Halkımızın sağlığı her şeyden önemli"
7’den 70’e tüm Akhisarlılara sağlıklı beslenme tavsiyeleri, kilo kontrolü, hastalıklara yönelik beslenme tedavisi gibi çeşitli konularda hizmet vereceklerini ifade eden Başkan Dutlulu, “Halkımızın sağlığını önemsiyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi’miz hizmete başladı. Merkezimizde bir beslenme ve diyet uzmanı görev yapacak ve halkımızın sağlıklı yaşam ile ilgili tüm sorunlarında danışmanlık hizmeti verecek. Akhisar’ımıza hayırlı olsun. 7’den 70’e tüm hemşehrilerimiz Efendi Mahallesinde bulunan Çınarlı Kapı mevkisinde bulunan merkezimizden ücretsiz olarak faydalanabilir. Herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

Tamamen ücretsiz
Sağlıklı yaşam konusunda tavsiye almak isteyen tüm vatandaşların 0507 816 97 68 numaralı telefonu arayarak ya da bizzat merkeze gelerek danışmanlık hizmeti alabileceğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Funda Çakar, “Akhisar Belediyesi Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi’miz 1 Haziran itibari ile hizmete başladı. Herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar, kilo kontrolü yapmak isteyenler ya da sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda destek almak isteyen tüm vatandaşlarımız bize başvurabilirler. Ücretsiz olarak verdiğimiz bu hizmetimiz ile merkezimizde vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri ve tavsiyeler sunuyoruz” dedi.
Funda Çakar konuşmasına şöyle devam etti:
“Merkezimize gelen vatandaşlarımızın yaşam tarzlarına ve beslenme alışkanlıklarına uygun beslenme düzenini planlıyoruz. Hedefimize ulaşana kadar görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Daha sonrasında da korunma sürecine geçiyoruz. Sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyen, yaşam kalitelerini arttırmak isteyen vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz.”

Kilo vermek isteyenlere destek olacaklar
Vatandaşların beslenme problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla her bireyin farklılıklarını göz önünde bulundurarak kişisel beslenme eğitimleri verdiklerini söyleyen Funda Çakar, “Özellikle korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan birçok kişi de hareketsiz kalmalarından dolayı ister istemez kilo aldı ve beslenme alışkanlıklarımız bozuldu. Bu kiloların da verilmesi için destek oluyoruz. Daha sağlıklı nasıl beslenecekleri konusunda da yine planlama yaparak ve öneri sunarak vatandaşlarımıza destek olacağız” dedi.

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