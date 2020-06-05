4 katlı binanın çatı katından düşen Sevilay, ağır yaralandı

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<br>Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Sevilay Sarıkaya (22), 4 katlı binanın çatı katından düştü. Düşerken elektrik tellerine takılan Sarıkaya, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.<br>Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Mustafa Kemal Sokak 16 numarada meydana geldi. Sevilay Sarıkaya, dengesini kaybedince 4 katlı binanın çatı katından düştü. Düşerken elektrik tellerine takılan Sarıkaya, beton zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sarıkaya, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin travması geçirdiği saptanan Sarıkaya, ambulansla, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Sarıkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN <br>2020-06-05 12:20:10<br>

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