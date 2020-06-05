Akhisarspor'un zorlu periyodu

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<br>AKHİSAR, (DHA)TFF 1. Lig'de 3 aylık koronavirüs salgını arasından sonra maratona dönmeye hazırlanan Süper Lig adaylarından Akhisarspor, 16 gün içinde 4 zorlu maçla terleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı fikstüre göre ara sonrası ilk maçında 21 Haziran Pazar günü saat 20.00'de en yakın rakiplerinden Altay'a konuk olacak yeşil-siyahlı ekip, 28 Temmuz Pazar iç sahada Ümraniyespor'u ağırlayacak. <br>Bu karşılaşmadan hemen sonra hafta içinde 2 Temmuz Perşembe günü İstanbulspor deplasmanına çıkacak Akigo, periyodu 6 Temmuz Pazartesi günü evinde Balıkesirspor sınavıyla tamamlayacak. TFF, kalan son 2 haftanın programını ise henüz ilan etmedi. Akhisarspor, lige ara verilmeden önce normal sezonun bitimine 6 maç kala 45 puanla direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 2 puan gerisinde yer alıyordu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)<br>2020-06-05 13:27:56<br>

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