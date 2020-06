Manisalı öğrencilere Erasmus Projesinden ödül Daha temiz bir dünya için yola çıkılan ‘We Mind Nature’ isimli Erasmus e-Twinning projesinde 2 Türk öğrenci ödüllendirildi Poster yarışmasında birinci, resim yarışmasında 3. olan iki öğrenci hayallerinin daha temiz bir dünya olduğunu söyledi

6 Ülkeden 29 okulun ortak yürüttüğü ‘We Mind Nature’ isimli Erasmus etwinning projesinin ‘Climate Change’ (İklim değişikliği) konulu poster ve resim yarışmasında birincilik ve üçüncülük ödüllerini, Soma Nakliyeciler Kooperatifi İlkokulu öğrencileri kazandı. İki öğrenci de hayallerinin daha temiz bir dünya olduğunu söyleyerek, “El ele dünyamızı koruyalım” mesajı verdi.

Romanya, İtalya, Arnavutluk, Moldova Ukrayna ve Türkiye'den çeşitli okul ve Bilim Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) dahil olduğu "We Mind Nature eTwinning" projesinin son bölümünde İklim değişikliğine dikkat çekmek ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla, "Climate Change" (İklim Değişikliği) konulu poster ve resim yarışmalarında Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Nakliyeciler Kooperatifi İlkokulu öğrencileri bir birincilik ve bir üçüncülük alarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi okullarının ve Türkiye'nin gururu oldu. 38 eserin katıldığı yarışmada poster dalında Mert Ali Eroğlu birinci olurken, Melike Dağ da resim dalında üçüncü oldu.

Soma'dan 10 öğrencisi ile projeye katılan Soma Nakliyeciler Kooperatifi İlkokulu İngilizce Öğretmeni Enise Ulu Çoğalan, İstanbul İTO BİLSEM ve Romanya tarafından başlatılan ve koordinatörlüğünü Sakine Rüzgar'ın yaptığı "We Mind Nature" isimli Erasmus eTwinning Projesine 2019 Ekim ayında okul olarak dahil olduklarını belirtti. Projeye 6 ülkeden 29 okulun ve yaklaşık 300 öğrencinin katılım sağladığını belirten Çoğalan, projenin amacının, çocuklarda çevre farkındalığı oluşturmak, iklim değişikliği ve doğal afetlere dikkat çekmek olduğunu kaydetti.

Proje süresince birçok etkinlik yapıldığını, katılan öğrencilerin bu etkinlikler ile sürekli sunum yaptığını aktaran Çoğalan, "Projenin sonunda Romanya, İstanbul İTO BİLSEM ile bizim okulumuz iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledik. İlk aşamada çocuklar İngilizce bir doğa sınavına tabi oldular. İkinci aşamada poster ve resim yarışması yapıldı. 38 eser katıldı. Poster dalında öğrencimiz Mert Ali Eroğlu birinci olurken, Melike Dağ da resim dalında üçüncü oldu" dedi.

Türkçe'de, "El Ele Dünyamızı Koruyalım" anlamına gelen, "Our World In Your Hands Save The World" isimli puzzle posteri ile yarışmada birinci olan 4. sınıf öğrencisi Mert Ali Eroğlu, 50 parçalık puzzledan oluşan yangın, sel, çığ, deprem ve tusunamiyi anlatan poster ile yarışmaya katıldığını belirterek, parfümün kullanılmadığı, yerlere çöp atılmayan ve insanların fidan diktiği bir dünya hayal ettiğini söyledi.

Projeye katılan ve yarışmada resim kategorisinde üçüncü olan 4. sınıf öğrencisi Melike Dağ, temiz ve kirli iki parça dünyayı anlatan bir resim ile yarışmaya katıldığını söyleyerek, "bir tarafta hava kirliliği yangınlar çöpler, diğer tarafta temiz iyi bir dünyayı anlattım. Amacım farkındalık oluşturmaktı. Herkese çevremizi korursak nasıl bir dünya olacağını anlatmak istedim. Daha temiz bir dünya hayalim var" şeklinde konuştu.

Soma Nakliyeciler Kooperatifi İlkokulu Müdürü Günhan Erşin yaptığı açıklamada, öğrencileri tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde kazanılan başarının önemli olduğunu ifade ederek, "Soma'da biz ilk etkinlik okuluyuz. Avrupa Birliği Projeleri ile ilgilenen Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz var Velilerimiz de çok ilgililer başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İklim değişikliği konusu bakımından bu başarı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne de denk geldi. Çok manidar oldu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.