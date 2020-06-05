Manisa’da uyuşturucu tacirlerine af yok İzmir’den Salihli’ye uyuşturucu ticaretine polis engeli

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 45 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir ilinden Salihli’ye uyuşturucu madde (metamfetamin) getirileceği bilgisini alan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Şahısların kullandığı otomobili takibe alan polis, şüphelileri ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 45 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken M.K.P ve M.K.B, göz altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

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