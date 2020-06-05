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Salihli'de uyuşturucuya 2 tutuklama

DHA

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde 45 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den Manisa'nın Salihli ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı otomobili takibe alan polis, dün Salihli ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 45 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki M.K.P ve M.K.B, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından...

Salihli'de uyuşturucuya 2 tutuklama

<br>Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde 45 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den Manisa'nın Salihli ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı otomobili takibe alan polis, dün Salihli ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 45 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki M.K.P ve M.K.B, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.<br>Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI<br>2020-06-05 15:09:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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