Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

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Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı olay yerinden kaçarken polisin arama çalışmaları sürüyor.



Olay, saat 22.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde bir kahvehanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanede iki kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 20 yaşındaki O.T. isimli şahıs H.T.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri H.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın faili O.T. ise kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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