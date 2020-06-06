Manisa'da, karşı şeride geçen otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

<br>KİMLİKLERİ BELİRLENDİ<br>Manisa´nın Şehzadeler ilçesinde, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaşamını yitiren 2 kişi ile yaralanan 2 kişinin kimliği belli oldu. Kazada, otomobilin sürücüsü Serkan (39) ile araçtaki kardeşi Gökhan Gökoğlan´ın (34) hayatını kaybettiği öğrenildi. Yolcu otobüsünde yaralanan yolcuların ise Ferhat (24) ile kardeşi İlyas Kızılboğa (19) olduğu belirlendi.<br>OTOMOBİLİ YENİ ALMIŞLAR<br>Öte yandan, kazada ölen kardeşlerin 34 BIA 581 plakalı otomobili İstanbul´dan yeni aldıkları ve evlerine dönmek üzere yolda oldukları öğrenildi. <br>Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Cemil SEVAL <br>2020-06-06 03:35:20<br>

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