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Manisa'da, karşı şeride geçen otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

DHA

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Manisa´nın Şehzadeler ilçesinde, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaşamını yitiren 2 kişi ile yaralanan 2 kişinin kimliği belli oldu. Kazada, otomobilin sürücüsü Serkan (39) ile araçtaki kardeşi Gökhan Gökoğlan´ın (34) hayatını kaybettiği öğrenildi. Yolcu otobüsünde yaralanan yolcuların ise Ferhat (24) ile kardeşi İlyas Kızılboğa (19) olduğu belirlendi. OTOMOBİLİ YENİ ALMIŞLAR Öte yandan, kazada ölen kardeşlerin 34 BIA 581 plakalı otomobili İstanbul´dan yeni aldıkları ve evlerine dönmek üzere yolda oldukları öğrenildi.  Kazayla ilgili başlatılan...

Manisa'da, karşı şeride geçen otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

<br>KİMLİKLERİ BELİRLENDİ<br>Manisa´nın Şehzadeler ilçesinde, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaşamını yitiren 2 kişi ile yaralanan 2 kişinin kimliği belli oldu. Kazada, otomobilin sürücüsü Serkan (39) ile araçtaki kardeşi Gökhan Gökoğlan´ın (34) hayatını kaybettiği öğrenildi. Yolcu otobüsünde yaralanan yolcuların ise Ferhat (24) ile kardeşi İlyas Kızılboğa (19) olduğu belirlendi.<br>OTOMOBİLİ YENİ ALMIŞLAR<br>Öte yandan, kazada ölen kardeşlerin 34 BIA 581 plakalı otomobili İstanbul´dan yeni aldıkları ve evlerine dönmek üzere yolda oldukları öğrenildi. <br>Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Cemil SEVAL <br>2020-06-06 03:35:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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