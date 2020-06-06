Tartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü

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<br>Cemil SEVALŞevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA´nın Soma ilçesinde Oğuz T.'nin (22) kalbinden bıçakladığı Halil Türün (48), yaşamını yitirdi.<br>Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Zafer Mahallesi´nde meydana geldi. Kahvehanede Oğuz T. ve evli 1 çocuk babası Halil Türün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Oğuz T., Halil Türün´ü kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halil Türün´ün yaşamını yitirdiğini belirledi.<br>Halil Türün´ün cansız bedeni, yapılan otopsi işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.<br>Polis, olayın ardından kaçan Oğuz T.´yi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Cemil SEVAL Şevket YILMAZ/<br>2020-06-06 07:40:02<br>

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