Çatıda kovalamacada düşen polis ve hırsızlık şüphelisi yaralandı

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<br>Serkan ÖZDEMİR/SOMA(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, polis memuru ile peşine düştüğü hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sırasında apartmanın çatı katından düşerek yaralandı.<br>Olay, saat 03.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Çetin Dağ Caddesi'nde meydana geldi. Hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Çatıda tespit edilen hırsızlık şüphelisi S.S.'yi yakalamaya çalışan ekipten 27 yıllık polis memuru 2 çocuk babası Erdal Akbolad, binanın havalandırma boşluğuna, yandaki binanın çatısından kaçmaya çalışan S.S. ise, kiremitlerin kırılması sonucu çatı arasına düşerek yaralandı. Yaralı polis memuru, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan S.S., polis merkezine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİR <br>2020-06-06 16:20:42<br>

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