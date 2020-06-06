Uluslararası poligon faaliyetlerine yeniden başladı

Bu çocuk artık çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren Salihli Belediyesine ait Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonu, yeniden hizmete başladı.

Salihli’nin Kabazlı Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren, milli atıcılarının antrenman yapmak için geldiği Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük poligonu olan Uluslararası Salihli Trap Skeet Atış Poligonu, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almasının ardından, faaliyetlerine yeniden başladı. Hizmete başlayan poligona gelen atıcılar antrenman atışı yaptı.

Salihli Belediyesine ait Uluslararası Salihli Trap Skeet Atış Poligonu’nun Kovid19 tedbirleri kapsamında randevulu bir şekilde hizmet vereceği, poligondan faydalanmak isteyen atıcı ve avcıların randevu almaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.