Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

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TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünde bir süre önce ara verilen çalışmalar yeniden başladı.

Manisa Futbol Kulübü’nde teknik heyet, futbolcular ve personele yapılan Covid 19 PCR testlerinin negatif çıkmasının ardından bir süredir ara verilen çalışmalar, bugün gerçekleşen antrenmanla yeniden başladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşti. Aerobik koşu çalışmasının yapıldığı ilk antrenmanı, kulüp başkanı Mevlüt Aktan da yakından takip etti.

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