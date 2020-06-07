Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı

<br>Hasan YİĞEN / KULA (MANİSA), (DHA) MANİSA´nın Kula ilçesinde, gece saatlerinde otomobiliyle su kanalına uçtuktan sonra aracını bırakıp, ortadan kaybolan Onur Salih T.´nin, kazadan yaklaşık 15 saat sonra evinde olduğu ortaya çıktı. Öte yandan kazanın görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Kaza, saat 00.30 sıralarında, Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kula Ayakkabıcılar Sitesi önündeki kavşaktan İzmirAnkara yolu yönüne giden Onur Salih Tembel yönetimindeki 45 K 0441 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, köprünün demir korkuluklarını parçalayıp, dibinde az su bulanan sulama kanalına uçtu. Kanaldaki otomobili fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı inceleme sonucu otomobilde kimse bulunamadı. Bunun üzerine çevrede 2 saat süreyle yapılan aramada, ölen ve yaralanan kimseye ulaşılmadı. Polis, otomobilde yaptığı aramada bulduğu cüzdan, kredi kartları ve cep telefonunu korumaya alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>SÜRÜCÜ ORTAYA ÇIKTI<br>Arama çalışmalarının devam ettiği esnada, arkadaşı aracılığıyla ailesine ulaşan Onur Salih T.´nin, Körez Mahallesi´ndeki su deposu mevkisinde olduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve eve geleceğini söylediği öğrenildi. Onur Salih T., kazadan yaklaşık 15 saat sonra evine giderken, arama çalışmaları da sonlandırıldı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sağlık durumunun kontrol edilmesi için Kula Devlet Hastanesi´ne getirilen Onur Salih T., burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.<br>KAZA ANI KAMERADA<br>Öte yandan, kaza anı ve Onur Salih T.´nin kaza yerinden ayrılması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Onur Salih T. yönetimindeki otomobilin Ayakkabıcılar Sitesi önündeki virajı dönemeyerek köprüden su kanalına uçtuğu ve sürücünün kazadan yaklaşık iki dakika sonra şehir merkezine doğru yürüdüğü görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN<br>2020-06-07 18:58:03<br>

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