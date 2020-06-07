Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30'da Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali I. (27) idaresindeki 45 SC 4444 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kavaklıdere Kavşağı mevkiinde 5 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralanırken, ilk müdahalesi yapılan yaralılar Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.