Manisa FK’da hazırlıklar devam ediyor

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TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa FK, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 18 Temmuz'da başlayacak lig için hazırlıklarına devam etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 18 Temmuz'da başlayacak olan lig maçları için hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, core çalışmasıyla başladı ve dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

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