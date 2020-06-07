Otomobil şarampole uçtu: 5 kişi yaralandı

<br>Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. <br>Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Kavaklıdere mevkiinde meydana geldi. Alaşehir'den Salihli istikametine giden Ali Irk (27) yönetimindeki 45 SC 4444 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, jandarma ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN<br>2020-06-07 22:15:31<br>
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