Manisa FK’da tempo artıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü lig hazırlıklarını ara vermeden devam ediyor.

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde kuvvet antrenmanıyla güne başlayan takım, daha sonra gerçekleştirdiği 5’e 2 pas çalışması ve aerobik dayanıklılık parkuruyla antrenmanı tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.