Mehmetçikler büyükşehir tarafından birliklerine ulaştırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmetçikler büyükşehir tarafından birliklerine ulaştırıldı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatani görevlerini yerine getirmek üzere Manisa'ya gelen askerlerimizin birliklerine tedbirli bir şekilde gidebilmeleri için gerekli araç desteğinde bulundu. Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde karşılanan askerler, korona virüs önlemleri kapsamında gerekli önlemler alınarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle birliklerine teslim edildi.

Mehmetçikler büyükşehir tarafından birliklerine ulaştırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatani görevlerini yerine getirmek üzere Manisa'ya gelen askerlerimizin birliklerine tedbirli bir şekilde gidebilmeleri için gerekli araç desteğinde bulundu. Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde karşılanan askerler, korona virüs önlemleri kapsamında gerekli önlemler alınarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle birliklerine teslim edildi.
Vatani görevlerini yerine getirmek üzere Manisa'ya gelen askerlerimiz, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince karşılandı. Askerlerin birliklerine korona virüs önlemleri kapsamında güvenli bir şekilde gitmeleri için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, terminalde askerlerin ateş ölçümünü gerçekleştirdi. Sonrasında birliklerine gerekli önlemler alınmış şekilde gidebilmeleri için araç desteğinde bulunulurken, askerlerimizin sosyal mesafe kuralları içerisinde birliklerine ulaşımı konusunda otobüs desteğinde de bulunuldu. Öte yandan Manisa'dan başka bir şehre vatani görevlerini yapmak üzere gitmek için Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalini kullanan askerlere yönelik de sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Soma'dan 7 ile 170 bin ton yardım kömürü sevkiyatı başladı
YEREL HABERLER Soma'dan 7 ile 170 bin ton yardım kömürü sevkiyatı ...
Avrupa'nın kirazı Selendi’den
YEREL HABERLER Avrupa'nın kirazı Selendi’den
Salihli polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Salihli polisinden uyuşturucu operasyonu
Ayağına ip dolanan leylek yavrusu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ayağına ip dolanan leylek yavrusu itfaiye kurtardı
Akhisarspor çözümü buldu
YEREL HABERLER Akhisarspor çözümü buldu
Salihli hayvan pazarı açılıyor, el ele tutuşarak pazarlık yasak
YEREL HABERLER Salihli hayvan pazarı açılıyor, el ele tutuşarak ...
Manisa FK’da tempo artıyor
YEREL HABERLER Manisa FK’da tempo artıyor
Manisa’da depremde hasar gören riskli yapıların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Manisa’da depremde hasar gören riskli yapıların ...
Kızılay yardımlara devam ediyor
YEREL HABERLER Kızılay yardımlara devam ediyor
Manisa'da 3 sokak daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa'da 3 sokak daha karantinaya alındı
Park halindeki araç alev topuna döndü
YEREL HABERLER Park halindeki araç alev topuna döndü
Otomobil şarampole uçtu: 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole uçtu: 5 kişi yaralandı
Manisa FK’da hazırlıklar devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa FK’da hazırlıklar devam ediyor
Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı
YEREL HABERLER Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 ...
Otomobiliyle kanala uçtu, 15 saat sonra bulundu Kaza anı ve şahsın kaçması güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobiliyle kanala uçtu, 15 saat sonra bulundu Kaza ...
Ev sahibi olmak için ‘umut bekleyişi’ sürüyor Ev sahibi olmak için 2 gün öncesinden kuyruğa girdiler, nöbetleşe umut bekliyorlar Sıraya giren vatandaşlar kendi aralarında liste tuttu, saat başı yoklama yapıyor
YEREL HABERLER Ev sahibi olmak için ‘umut bekleyişi’ sürüyor Ev ...
Ev hayalleri için 2 gün önceden sıraya girdiler
YEREL HABERLER Ev hayalleri için 2 gün önceden sıraya girdiler
Karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi
Demirci'de yılların sorunları büyükşehirle çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Demirci'de yılların sorunları büyükşehirle çözüme ...
Otomobil virajda sulama kanalına uçtu; sürücü kayıp
YEREL HABERLER Otomobil virajda sulama kanalına uçtu; sürücü kayıp
Sulama tankerine çarpan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama tankerine çarpan sürücü hayatını kaybetti
Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X