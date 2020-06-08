Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

<br>Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alınan T.A., mahkemece tutuklandı.<br>Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli'ye uyuşturucu madde getiren, ticaretini ve satışını yapan sokak satıcılarına yönelik, geçen 5 Haziran'da, geniş çaplı operasyon düzenledi.<br>Operasyon kapsamında şüpheli T.A.'nın evine yapılan baskında, 13.17 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 2 gram esrar, 1 gram bonzai, 2 adet esrar içmekte kullanılan aparat, uyuşturucu maddeleri sararak satmak için kullanıldığı belirlenen folyo ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., tutuklandı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI <br>2020-06-08 15:50:15<br>
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