Ayağına ip dolanan yavru leyleği itfaiye kurtardı

Bir kadın daha pompalıyla öldürüldü!

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<br>Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.<br>Salihli'nin kırsal Kemerdamları Mahallesi'ndeki elektrik direğinde bir leylek yavrusunun yuvasında çırpındığını görenler, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik dağıtım şirketi ile irtibata geçip, direkteki elektrik akımını kesmelerini sağladı. Ardından merdiven aracı ile direğe çıkan itfaiye ekipleri, ayağına dolaşan ipi keserek, yavru leyleği kurtardı. Mahalleli yuvasında mahsur kalan leyleği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI <br>2020-06-08 16:17:23<br>

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