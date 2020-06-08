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Bakan Kurum: Termik santraller 24 saat izleniyor

DHA

Nevra UÇKAÇ Ahmet Turhan ALTAY/ MANİSA, (DHA)MANİSA'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentteki kentsel dönüşüm ve millet bahçeleri projeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Yerel yöneticilerle basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda bir araya gelen Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada 1 Ocak'ta kapatılan 5 termik santralden birinin Soma Termik Santrali olduğunu söyleyerek 6 üniteden 4'üne geçici çalışma ruhsatı verdiklerini açıkladı. Kurum "Geçici çalışma ruhsatı verdiklerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz. Soma da bunlardan biri. Burada vatandaşımızın güvenliğini...

Bakan Kurum: Termik santraller 24 saat izleniyor

<br>Nevra UÇKAÇ Ahmet Turhan ALTAY/ MANİSA, (DHA)MANİSA'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentteki kentsel dönüşüm ve millet bahçeleri projeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Yerel yöneticilerle basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda bir araya gelen Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada 1 Ocak'ta kapatılan 5 termik santralden birinin Soma Termik Santrali olduğunu söyleyerek 6 üniteden 4'üne geçici çalışma ruhsatı verdiklerini açıkladı. Kurum "Geçici çalışma ruhsatı verdiklerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz. Soma da bunlardan biri. Burada vatandaşımızın güvenliğini ilgilendiren hususları denetliyor ve aykırılık tespit edersek cezai işlem yapılacağını söylüyoruz" dedi.<br>Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'ya yaptığı ziyarette ilk olarak Manisa Valiliği'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan ve çok sayıda bürokrat hazır bulundu. Toplantıda Manisa'daki ilçe belediye başkanlarının da kentteki durumla ilgili Bakan Kurum'a ayrıntılı sunum yaptığı öğrenildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'nın ihtiyaçlarını belirlemek için kenti ziyaret ettiğini söyleyerek, salgın sürecinde yeni bir döneme girildiğini ifade etti. Konuşmasında geçen ocak ayında Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatan Kurum, "Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde hissedilen deprem nedeniyle ağır ve orta hasarlı binalarımız vardı. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretiyle söz verdiğimiz gibi hem Kırkağaç hem Akhisar'daki afetzede vatandaşlara yönelik kalıcı konutların inşası sürmektedir. Biz istiyoruz ki her yerde kentsel dönüşüm olsun. Her ilde kentsel dönüşüm seferberliği başlattık" dedi.<br>DEVAM EDEN YATIRIMLAR<br>Son 18 yılda Manisa'ya 32 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Kurum, "Devam eden 518 milyon liralık yatırımımız var. Sosyal konut kapsamında bugüne kadar 7 bin 800 bağımsız bölüm bitirip vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. 50 bin sosyal konut kapsamında bin, 100 bin sosyal konut kapsamında 1500 konut olmak suretiyle ihtiyacı giderecek çalışmalar yapıyoruz. Türkiye geneli devam eden 207 millet bahçesi projesi var. Manisa'mızda hem merkez hem ilçeler için önemli kararlar aldık. Büyükşehir ve ilçe belediyelere destek olmak suretiyle 2.7 milyar liralık yatırım yaptık. Uluslararası finansman destekleriyle 390 milyon liralık atık su, yağmur suyu dere ıslahı gibi çalışmalar yürütüyoruz. Manisa'mız için eğitim ihtiyacını giderecek 176 derslikli 7 okul ihale sürecini yürütüyoruz" diye konuştu.<br>3 ETAPTA 600 KONUT<br>Şehzadeler ilçesinde 36.5 hektarlık alanda Gediz, Kocatepe, Bayındırlık, İshak Çelebi mahallelerinde bin 769 bağımsız bölüm bulunduğunu anlatan Bakan Kurum, hak sahibi vatandaşlar için kentsel dönüşüm ofisi kurup, 3 etapta proje yürüteceklerini açıkladı. Yıl sonuna kadar 600 konut teslim etmeyi hedeflediklerini kaydeden Kurum, şöyle devam etti:<br>"Hızlı, yerinde ve gönüllü projeler yapmak istiyoruz. Manisa merkezde hem Şehzadeler hem Yunusemre sınırları içinde millet bahçesi projemiz var. Çeşnikir Camii etrafında tarihimize yakışmayan binalar var. Bunlar riskli gözüküyor. Bunların kamulaştırılması için 12 milyon lira destek vereceğiz. Kurşunlu Han etrafında riskli yapılar var. Oradan tarihi kültürü ön plana çıkaracak bir dönüşüm sürecini tamamlayacağız. Büyükşehir belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz Ulu Cami ve çevresi koruma alanı sınırları içerisinde 52 bin metrekarelik alan var. Manisalı vatandaşlarımızın kullanacağı örnek bir millet bahçesini yıl sonuna kadar bu alanda uygulamaya başlamak istiyoruz. Turgut Özal Mahallesi'nde şehir hastanesi yakınlarında 180 hak sahibi var. Büyükşehir Belediyesi ile en kısa zamanda bu alanda çalışmaları yapıp, teslim edeceğiz. Yine bizim kentsel dönüşüm kapsamında Yunusemre ilçesinde iki alan var. Belediye ile yaklaşık 11 hektarlık alanda 462 bağımsız bölüm var. Laleli ve mesir mahallesinde 70 hektarlık alanda imar planları hazırlayıp dönüşümün önünü açacağız."<br>İLÇELERE YATIRIM<br>Manisa'nın Soma ilçesinin alın terinin örnek şehirlerinden biri olduğunu belirten Murat Kurum, bölgedeki çalışmaları ise şu şekilde anlattı:<br>"Çarşı Camii sokak sağlıklaştırma projesini yürütüyoruz. Köprübaşı Belediye'mizde çilek yetiştiriciliği yapılıyor. Sanayi tesisinin büyümesi için hem kredi hem hibe desteklerimiz oldu. Millet bahçesi yapacağız. Gördes Millet Bahçesi projesi olacak. Kula tekstil fabrikasının büyümesi için destek olacağız. Kula'da daha hizmet alınması için vatandaşlarımızın hizmet kalitesini arttıracağız. Gölmarmara Belediyesi'ne yeni hizmet binası için destek vereceğiz. Manisa'mızın çok daha iyi noktalara getirecek çalışmaları yapıyoruz."<br>TERMİK SANTRALLER 24 SAAT İZLENİYOR<br>Soma Termik Santrali'nin durumuyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Kurum, 1 Ocak'ta 5 santrali tamamen, birini de kısa süreli kapattıklarını söyleyerek "Bu süreçte onlara süre tanımıştık. Mevzuata uygun şekliyle termik santraller yaklaşık 142 milyon değerinde yatırım yaptılar. Hem baca gazı arıtma sistemlerini hem sürekli izleme sistemlerini etkin hale getirdiler. Geçici çalışma ruhsatları veriyoruz" dedi. Soma Termik Santrali'nin 6 ünitesinden 4'üne geçici çalışma ruhsatı verildiğini kaydeden Bakan Kurum, "Kangal Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santrali´nin kapalı olan iki ünitesine, Seyit Ömer Termik Santrali´mizin 4 ünitesinden ikisine, Tunçbilek Termik Santrali´nin 3 ünitesinden ikisine, Afşin'e ise 4 ünitesinden ikisine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Çevre mevzuatına uygun iyileştirmeler yapıldı. Geçici ruhsat verdiklerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz. Burada vatandaşımızın güvenliğini ilgilendiren hususları denetliyor ve aykırılık tespit edersek cezai işlem yapılacağını söylüyoruz" diye konuştu.<br>Bakan Kurum Valilik'teki toplantının ardından Şehzadeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Murat Kurum ve beraberindeki heyet daha sonra Şehzadeler İlçesi Bayındırlık ve Ulu Camii kentsel alanında incelemelerde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Nevra UÇKAÇ Ahmet Turhan ALTAY <br>2020-06-08 18:10:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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