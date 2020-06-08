Manisa'da havadan trafik denetimi

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan İzmirİstanbul Otoyolunda havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 179 araç kontrol edilirken, 6 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter desteğiyle İzmirİstanbul Otoyolunda denetimlerde bulundu. 6 jandarma trafik timi, 1 motosikletli asayiş timi ve 3 jandarma asayiş timi ve 25 personel ile trafik ihlallerinin havadan helikopterle denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda 179 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 6 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla havadan trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

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