AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Hava sıcaklıklarının iyice artmaya başladığı şu günlerde bir sokak köpeğini avucuna doldurduğu suyu içeren AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı çevredeki vatandaşların da takdirini kazandı.

AK Parti Soma ilçe Başkanı Erol Saygılı rutin ziyaretler sırasında bir parkta bitkin gördüğü sokak köpeğine şefkatle yaklaşarak avucuna doldurduğu suyu içirdi. Yaz sıcağında oldukça bitkin düşen ve susadığı belli olan köpek başkanın elinden su içerken çevredekiler de başkanı duyarlı davranışından dolayı tebrik etti.

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