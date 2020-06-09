Manisa FK futbolcuları laktat testinden geçti

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TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünün futbolcuları bugün 4’erli gruplar halinde laktat testine tabi tutuldu.

Covid19 salgını nedeniyle bir süredir ara verdiği çalışmalarına hafta sonunda Halil Onultmak Spor Tesislerinde yeniden başlayan Manisa Futbol Kulübü, bu sabah Muradiye Karaali Spor Tesislerinde dört grup halinde laktat testine tabi tutuldu.

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