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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK futbolcuları laktat testinden geçti

İHA

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünün futbolcuları bugün 4'erli gruplar halinde laktat testine tabi tutuldu.

Manisa FK futbolcuları laktat testinden geçti

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünün futbolcuları bugün 4’erli gruplar halinde laktat testine tabi tutuldu.
Covid19 salgını nedeniyle bir süredir ara verdiği çalışmalarına hafta sonunda Halil Onultmak Spor Tesislerinde yeniden başlayan Manisa Futbol Kulübü, bu sabah Muradiye Karaali Spor Tesislerinde dört grup halinde laktat testine tabi tutuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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