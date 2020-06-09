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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediye Meclisi gündemindeki maddeleri görüştü

İHA

Turgutlu Belediyesi meclis toplantısı korona virüs salgını ile mücadele alınan tedbirler kapsamında iki ay aranın ardından gerçekleşti.

Turgutlu Belediye Meclisi gündemindeki maddeleri görüştü

Turgutlu Belediyesi meclis toplantısı korona virüs salgını ile mücadele alınan tedbirler kapsamında iki ay aranın ardından gerçekleşti.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında eski belediye binasında yapılan Haziran ayı meclis toplantısı Atatürk ve silah arkadaşları, tüm şehitler ve korona virüs salgını ile kahramanca mücadele ederek hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantıda 10 gündem ve 4 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Başkan Akın’ın ülke gündemi ile ilgili yaptığı kısa bir konuşmayla başlanan Haziran ayı meclis toplantısında Başkan Akın şu ifadelere yer verdi: “Maalesef şehitlerimiz gelmeye devam ediyor. Kadın cinayetleri devam ediyor. Bugün İstanbul’da kadınlarımıza yönelik vahşi bir hareket yaşandı. Korona virüs ile ilgili süreç devam ediyor. Sıkıntılı günlerde yaptığımız toplantının hem Turgutlu’muza hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”
Haziran ayı meclis toplantısında ilk gündem maddesi olarak mart ayı meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşüldü.
Gündem ikinci maddesinde yer alan Başkanlık Makamının 2019 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek meclis üyeleri tarafından yeterli görüldü.

Encümen ve komisyon üyeleri seçildi
Gündemin üçüncü maddesinde İmar ve Plan Bütçe Komisyonu ile diğer İhtisas Komisyonlarının üye sayısının Meclisçe belirlenmesi görüşülerek üye sayısının 5 kişi olmasına oy birliği ile karar verildi.
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Tarife Komisyonu kurularak üyeliklerine Olcay Özsürücü, Recep İşleyen, Hasan Yaman, Mustafa Yavaş, Hasan Koç olmasına oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin beşinci maddesinde yer alan 3 adet daimi Encümen Üyesi Belediyemiz Meclisince gizli oylamayla belirlendi. Yapılan oylama sonucunda Cem Yıldıracan, Mustafa Yavaş, Ömer Sakı, İlhami Dinçer, Barış Erbaş, İbrahim Gökdere isimleri, üye olarak seçildi.
Gündemin altıncı maddesinde yer alan İmar Komisyon üyeliklerine Veysel Başcı, Serhat Seyhan, Hasan Koç, Burhan Irk, Hüseyin Maliz’in seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, PlanBütçe Komisyon üyelerinin İsmail Parmaksız, Ferhat Yıldız, Hasan Buka, Barış Erbaş, Fehmi Gülen’in seçilmesi oy birliği ile meclisten geçti.
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, 2019 yılı Gelir Gider Kesin Hesap Cetvelinin görüşülmesi 17 çekimser oy, 13 kabul oyu aldı.
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, belediyeye ait taşınmazlar üzerinde GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait trafolar bulunan gayrimenkullerin GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye satılması hususu oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin onuncu maddesinde yer alan, “Belediye hizmetleri ve görevlerinden olan projelerimizi gerçekleştirebilmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesine uygun olarak 2019 bütçe gelirimizin (güncellenmiş) yüzde 10'unu aşmayacak şekilde 6 milyon TL'sına kadar bankalardan nakit kredisi kullanılması ve bu kredi için bankalarca istenecek teminatlar için kira gelirlerimizi teminat göstermek, belediyeye ait taşınmazları ipotek vermek veya İller Bankası payımızı kredi alacağımız bankaya aktarmak gibi teminatlar karşılığında 5 yıl vadeli kredi kullanılması hususu” görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin on birinci maddesi, ‘Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği’ görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin on ikinci maddesi, “İlçemiz Irlamaz Çayı kenarında bulunan 6. Mıntıka 2572 ada 1 parsel 173 bin 707,65 metrekare spor alanına ilişkin taşınmaz kullanım hakkı 19/01/2007 tarihli Encümen Kararı ile 10 yıllığına Turgutlu Spor Kulübü Derneğine verilmiştir. İş bu taşınmaz, 30/07/2018 tarihli protokol ile Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu Belediyesine 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmiştir. Söz konusu 6. mıntıka 2572 ada 1 parsel 173 bin 707,62 metrekare spor alanının işletme hakkının 10 yıl süre ile ve yıllık bin TL bedel üzerinden Turgutlu Spor Kulübü Derneğine devri hususu” görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan Rıdvan Akgün tarafından Belediyeye açılan işçilik alacakları davasında uzlaşma hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Başkan Akın, meclis toplantısının sonunda bir yıllık encümen üyelikleri sona eren İbrahim Çevikbudakçı, Hasan Buka ve İbrahim Parkmaksız’a görev süreleri içerisinde hayata geçirdikleri çalışmalar ve emekleri için teşekkür plaketi takdim etti.
Turgutlu Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı dilek ve temennilerin ardından ise sona erdi.

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