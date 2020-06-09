Akhisarspor'un Altay'a firesi yok

<br>AKHİSAR, (DHA) - KORONAVİRÜS salgınıyla verilen ara sonrası TFF 1. Lig'deki ilk maçında 21 Haziran'da Süper Lig yarışındaki en önemli rakiplerinden Altay'a konuk olacak Akhisarspor, İzmir temsilcisi önündeki ezici üstünlüğüne güveniyor. Akigo, Altay'la tarihinde oynadığı 4 resmi maçı da kazandı. Bu sezona kadar daha önce ilk kez 2010-11 sezonunda yine aynı ligde karşı karşıya gelen iki ekipten Akhisarspor, rakibini oynanan iki maçta da 1-0 ve 3-1'lik sonuçlarla yenmeyi başardı. O yıl tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Akhisar, sezonu 33 puanla tamamlayıp kıl payı düşmekten kurtulurken 31 puanda kalan Altay ise ilk kez kendini 2. Lig'de buldu. <br>Sonraki sezon olan 2011-12'de ilk kez Süper Lig'e çıkarak 7 yıl boyunca en üst kategoride mücadele eden yeşil-siyahlılar, yine aynı sezonda Altay'ı Türkiye Kupası'nda 3-1 yenip eledi. Bu sezon 9 yıl sonra aynı ligde buluşan Ege temsilcileri arasında 24 Kasım'da oynanan ilk maçı kazanan taraf geriye düşmesine rağmen 2-1'lik sonuçla Akhisar oldu. Normal fikstürde 20 Mart'ta oynanması gereken rövanş maçı, koronavirüs salgınıyla maçlar 1 gün önce 19 Mart'ta durdurulunca 3 ay sonraya kaldı. Akigo, teknik direktör Yalçın Koşukavak göreve geldikten sonra çıktığı 6 maçta bileği hiç bükülmeyen rakibine ilk yenilgisini tattırıp yarışta avantajı eline geçirmek istiyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)<br>2020-06-09 13:29:45<br>

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