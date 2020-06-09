3 yıl önce işlenen demir ustası cinayetinde 2 kişi tutuklandı

<br>Şevket YILMAZ/SOMA(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Soma ilçesinde, demir ustası Murat Kocairi'yi (35), 3 yıl önce zeytinlikte dövüp, tabancayla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, birinin polisteki sorgusu sürüyor.<br>Soma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde, 22 Eylül 2017 günü yaşanan olayda, ailesinin kayıp olarak aradığı Murat Kocairi, sahibi olduğu demirci dükkanına 1 kilometre mesafedeki zeytinlik alanda öldürülmüş olarak bulundu. Dövüldükten sonra tabancayla öldürüldüğü ortaya çıkan Kocairi'nin katil ya da katilleri aradan geçen zamana rağmen belirlenemedi. 3 yıldır faili meçhul olan soruşturma dosyası, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden açıldı. <br>Geçen ocak ayında çalışmalarına başlayan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 aylık teknik ve fiziki takip sonunda 6 şüpheli tespit etti. Polis, şüphelileri operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 5 pompalı tüfek ve 100 fişek ele geçirildi.<br>Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. (27) ile başka suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan R.Y. (43) tutuklandı. H.Ş., Y.S. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elazığ'da gözaltına alınıp Manisa'ya getirilen M.F.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ <br>2020-06-09 14:21:18<br>

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