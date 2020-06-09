Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Manisa'nın Demirci ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza ManisA'nın Demirci ilçesi DemirciSelendi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf K. idaresindeki 43 KH 993 plakalı otomobil, Yusuf G. idaresindeki 45 ABC 392 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yusuf G., Turan G., Yusuf K. ve Ayşe K. ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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