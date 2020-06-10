Akhisarspor´da stada lig bakımı

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<br>AKHİSAR, (DHA)- TFF 1´inci Lig´de koronavirüs salgını arası sonrası lig maratonuna yeniden başlamak için gün sayan Akhisarspor´da stat da bakımdan geçiyor.<br>Akhisar Belediyesi, Ege temsilcisinin mabedi Spor Toto Akhisar Stadı´nın zeminini sezonun devamına hazır hale gelmesi için bakıma aldı. Stadın zemininde hibrit çime son olarak kök mantarı ilaçlaması yapıldı. Akhisarspor, 21 Haziran´da Altay´a konuk olduktan sonra evindeki ilk maçta 28 Haziran´da Ümraniyespor´u ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa <br>2020-06-10 13:36:23<br>

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