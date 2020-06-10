Manisa'da 6 hektar buğday tarlası küle döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde çıkan yangın, mahallelinin desteğiyle itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 6 hektar buğday tarlası zarar gördü.<br>Selendi'nin kısal Beypınar Mahallesi Uzunağalar mevkisindeki buğday tarlasında, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, müdahalede bulundu. Mahallenin müdahalesi yetersiz kalınca, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Başlatılan çalışmada itfaiye ekiplerine mahalleli de traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle destek verdi. 1 saatlik çalışma sonucu güçlükle söndürülen yangında, 6 hektarlık buğday tarlası küle döndü. Yüzlerce dönümlük ekili alan ise yanmaktan kurtarıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Selendi Uğur ÇAKMAK<br>2020-06-10 16:41:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.