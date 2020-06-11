Manisa FK’dan Yozgatlı öğrencilere forma desteği

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TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Yozgat Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün bünyesinde bulunan spor okullarında eğitim alan öğrencilere forma desteğinde bulundu.

Manisa FK, Manisa’dan kilometrelerce uzaklıktaki Yozgat Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün bünyesinde bulunan spor okullarında eğitim alan öğrencilere forma desteğinde bulundu. Manisa Futbol Kulübünün formalarını giyen öğrenciler, desteklerinden ve duyarlı davranışlarından dolayı mutluluklarını dile getirerek, kulübe teşekkür etti.

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