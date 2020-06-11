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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maden işçilerinden tazminat eylemi Manisa'nın Soma ilçesinde 7 yıl önce kapanan maden firmasının işçileri tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı

İHA

Manisa'nın Soma ilçesinde çok sayıda yaralamalı ve ölümlü iş kazasının meydana geldiği gerekçesiyle kapatılan yeraltı Uyar Madencilik işçilerinin ödenmeyen tazminatları için eylem düzenlendi. 748 işçinin 15 milyon TL civarındaki tazminat alacağı için işçiler, "Artık sesimizi ne zaman duyacaksınız" diyerek alın terleri olan tazminatlarının ödenmesini istedi.

Maden işçilerinden tazminat eylemi Manisa'nın Soma ilçesinde 7 yıl önce kapanan maden firmasının işçileri tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı

Manisa'nın Soma ilçesinde çok sayıda yaralamalı ve ölümlü iş kazasının meydana geldiği gerekçesiyle kapatılan yeraltı Uyar Madencilik işçilerinin ödenmeyen tazminatları için eylem düzenlendi. 748 işçinin 15 milyon TL civarındaki tazminat alacağı için işçiler, "Artık sesimizi ne zaman duyacaksınız" diyerek alın terleri olan tazminatlarının ödenmesini istedi.
Manisa'nın Soma ilçesinde kapatılan bir kömür madeninin işçileri tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası da işçilerin haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını belirtti ve eyleme destek verdi. Eyleme CHP Soma İlçe yöneticileri de katıldı.
Soma'da 2013 yılına kadar Uyar, Darkale, Şahin, Azyak gibi isimlerle üretim yapılan maden ocağında arka arkaya meydana gelen göçük ve iş kazalarında çok sayıda işçi yaralanırken bazı işçiler de hayatını kaybetmişti. Sürekli meydana gelen iş kazaları dolayısıyla 2013 yılında kapatılan maden ocağında 7 yıldan bu yana kadar işçilerin tazminatları ödenmemesi üzerine Türkiye Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde işçiler eylem yaptı. Fatih Caddesi üzerinde toplanan işçiler, sessiz bir şekilde yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan kapatılan Uyar Maden Ocağı önüne kadar yürüyüş yaptı.
Burada işçiler adına açıklama yapan mağdur işçilerden Yunus Ermek, "Uyar Madencilik'de çalışan arkadaşlarımız çalışma sürecinde alınmayan tedbirler ve çıkan yangınlar sonucunda şehit verdiğimiz arkadaşlarımız, geride bıraktığı aileleri ve bizler 2013 yılında kapanan Uyar Madencilik'ten 7 yıl geçmesine rağmen haklarımızı alamadık ve onca ailenin ve bizlerin içindeki yangın sönmedi. Mahkemelerimizin sonucunda bizlere beyan ettikleri mal varlığının olmadığını gösterdiler. Şu an ise Uyar Madencilik'in kendi iş sahasında toz kömürü çıkartıp satmaya çalışıyor. Devlet yetkililerine sesleniyorum ve bu paralarımızı vermekte yükümlü olan kişilere mağduriyetimiz ne zaman giderilecek. Artık sesimizi ne zaman duyacaksınız?" dedi.
Uyar Madencilik sahiplerinin bir dosya dolusu mal varlığı olduğunu belgeleriyle gösteren işçiler, hala haklarını alamadıklarını belirterek bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceklerini söyledi. Öte yandan işçiler, toplamda 748 işçinin 15 milyon lira alacakları olduğunu vurguladı.
Ermek, 748 Uyar Madencilik mağduru işçiden 10'unun da Soma maden kazasında hayatlarını kaybettiğine dikkat çekti.

Biri bacağını diğeri gözlerini kaybetti
Eyleme Uyar Madencilik'de çalışırken 2007 yılında meydana gelen iş kazasında bacaklarını kaybeden İdris Sarıkaya ile yine aynı iş kazasında gözlerini kaybeden Ali Kandemir de arkadaşlarının yanında eyleme destek verdi.

Davayı kazandılar 13 yıldır tazminatlarını alamıyorlar
47 yaşındaki İdris Sarıkaya da, maden ocağında çalışırken 2007 yılında iş kazası geçirdiğini ve ayaklarını kaybettiğini söyleyerek, "2007 yılında Soma Uyar Madencilikte meydana gelen iş kazasında arkadaşım Ali Kandemir ile birlikte 5 kişi iş kazası geçirdik. Ben yüzde 48 engelli kalarak ayaklarımı kaybettim. Arkadaşım Ali Kandemir de yüzde 100 engelli kalarak gözlerini kaybetti. O günden bu yana açmış olduğumuz hukuk davasını kazanmamıza rağmen adımıza çıkan tazminatları 13 yıldan bu yana alamadık. Duyduk ki şu an hala o maden sahibinin olan maden sahasındaki hafriyatların satıldığını öğrendik. Burada kamyonlar, kepçeler hafriyat yapıyormuş. Biz haklarımıza almak için şu an buradayız. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi de bizim gibi mağdurlar. Kimse buraya ziyarete, pikniğe gelmedi. Bu arkadaşlarımızla birlikte tüm haklarımızın ödenmesini istiyoruz. Bu hafriyatı kim alıyorsa bu iki gözün, bu kopan bacakların bedelini, bu insanların alın terlerini versinler. Yasa dışı bir şey yapmıyoruz. 13 yıl oldu haklarımızı istiyoruz" dedi.

"12 bin üyesi bulunan Türkiye Maden İşçileri Sendikası yanınızda"
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Şube yöneticilerinin de katıldığı eylemde konuşan Soma Şubesi yöneticisi Selçuk Metin de, "Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak işçilerimizin bu haklı davasında yanlarındayız. Sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir. Tazminatlar konusunda basında çıkmasak da tazminatların ödenmesi noktasında girişimlerimiz her daim devam etti ve devam ediyor. Bundan sonraki süreçte her türlü eylem etkinlik ve mücadelede 12 bin üyesi bulunan Türkiye Maden İşçileri Sendikası yanınızda olacaktır. Her türlü kararınızda da sendika olarak altına imzamızı atacağız. Taşkınlıklar yapmadan haklı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Açıklamaların ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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