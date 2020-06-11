Manisa'da orman yangını; 50 dönüm alan zarar gördü

<br>Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 50 dönümlük alanda çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle orman ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çam ormanın bulunduğu bölge ile zeytinlik ve bağlık alanlar zarar gördü. <br>TurgutluKemalpaşa Yolu üzerinde bulunan Kızılyokuş mevkisindeki arazide, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 50 bin dönüm alana yayıldı. Yangını gören çevredekiler, ilk müdahaleyi yaparak, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Manisa Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 9 arazöz, Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı 2 arazöz, orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında zeytin ağaçları, çam ağaçları, üzüm bağı ve buğday alanı zarar gördü.<br>Öte yandan aynı mevkide bulunan 150 bin hayvan kapasiteli tavuk çiftliğiyle ilgili yangında tehlike atlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, çiftliğe ulaşmadan söndürüldü. Çiftlik sahibi Cem Özdoğan, "Yangına müdahalede bulunmasaydık yanacaktık. İtfaiye ve orman ekipleri, kısa sürede bölgeye gelerek yangını söndürdü" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ<br>2020-06-11 17:11:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.