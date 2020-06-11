Manisa'da orman yangını; 50 dönüm alan zarar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da orman yangını; 50 dönüm alan zarar gördü

DHA

Manisa'da orman yangını; 50 dönüm alan zarar gördü

<br>Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 50 dönümlük alanda çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle orman ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çam ormanın bulunduğu bölge ile zeytinlik ve bağlık alanlar zarar gördü.  <br>TurgutluKemalpaşa Yolu üzerinde bulunan Kızılyokuş mevkisindeki arazide, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 50 bin dönüm alana yayıldı. Yangını gören çevredekiler, ilk müdahaleyi yaparak, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Manisa Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 9 arazöz, Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı 2 arazöz, orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında zeytin ağaçları, çam ağaçları, üzüm bağı ve buğday alanı zarar gördü.<br>Öte yandan aynı mevkide bulunan 150 bin hayvan kapasiteli tavuk çiftliğiyle ilgili yangında tehlike atlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, çiftliğe ulaşmadan söndürüldü. Çiftlik sahibi Cem Özdoğan, "Yangına müdahalede bulunmasaydık yanacaktık. İtfaiye ve orman ekipleri, kısa sürede bölgeye gelerek yangını söndürdü" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ<br>2020-06-11 17:11:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunusemre’deki ova yolları düzenleniyor
YEREL HABERLER Yunusemre’deki ova yolları düzenleniyor
Maden işçilerinden tazminat eylemi Manisa'nın Soma ilçesinde 7 yıl önce kapanan maden firmasının işçileri tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
YEREL HABERLER Maden işçilerinden tazminat eylemi Manisa'nın Soma ...
Kula’da ilk sinyalizasyonlu akıllı ışıklandırma Jandarma Kavşağı’na kuruluyor
YEREL HABERLER Kula’da ilk sinyalizasyonlu akıllı ışıklandırma ...
Azalan kan stoklarına Salihli’den tam destek
YEREL HABERLER Azalan kan stoklarına Salihli’den tam destek
Manisa’da Wi-Fi keyfi hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da Wi-Fi keyfi hız kesmeden devam ediyor
Manisa’da buğday hasadı başladı
YEREL HABERLER Manisa’da buğday hasadı başladı
MABEM sosyal mesafeli deneme sınavı planlamasını yaptı
YEREL HABERLER MABEM sosyal mesafeli deneme sınavı planlamasını ...
Salihli Ovası’nda dane kaybına karşı sıkı denetim
YEREL HABERLER Salihli Ovası’nda dane kaybına karşı sıkı denetim
Gediz Ovası’nda 390 bin dekar alan suya kavuştu
YEREL HABERLER Gediz Ovası’nda 390 bin dekar alan suya kavuştu
Yunusemreli güreşçiler antrenmanlarına yeniden başladı
YEREL HABERLER Yunusemreli güreşçiler antrenmanlarına yeniden ...
Oda başkanlarından Başkan Akın’a teşekkür hediyesi
YEREL HABERLER Oda başkanlarından Başkan Akın’a teşekkür hediyesi
Manisa FK harıl harıl çalışıyor
YEREL HABERLER Manisa FK harıl harıl çalışıyor
Manisa FK’dan Yozgatlı öğrencilere forma desteği
YEREL HABERLER Manisa FK’dan Yozgatlı öğrencilere forma desteği
Gölmarmara’ya prestij caddesi yapılacak
YEREL HABERLER Gölmarmara’ya prestij caddesi yapılacak
Turgut Özal Mahallesindeki kentsel dönüşümün detayları açıklandı
YEREL HABERLER Turgut Özal Mahallesindeki kentsel dönüşümün ...
(Özel) Spil Dağı’nın özgür bekçileri yılkılar havadan görüntülendi Manisa Spil Dağı Milli Parkında yaşayan yılkı atları doğal yaşam alanlarında eşsiz görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER (Özel) Spil Dağı’nın özgür bekçileri yılkılar havadan ...
Çocuk ve gençler için spor parkuru düzenlendi
YEREL HABERLER Çocuk ve gençler için spor parkuru düzenlendi
Bağlantı yolunda menfez ve yol çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Bağlantı yolunda menfez ve yol çalışmalarına başlandı
Kula'da 500 metre ara ile iki ayrı kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kula'da 500 metre ara ile iki ayrı kaza: 4 yaralı
Akhisar’da bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Akhisar’da bin fidan toprakla buluştu
Başkan Hızlı, Bakan Kurum’un Manisa ziyaretini değerlendirdi AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı: “Çevre Bakanı Kurum Manisa’ya müjdeler getirdi”
YEREL HABERLER Başkan Hızlı, Bakan Kurum’un Manisa ziyaretini ...
Manisa'da 6 hektar buğday tarlası küle döndü
YEREL HABERLER Manisa'da 6 hektar buğday tarlası küle döndü
Turgutlu’da haşerelere karşı etkili mücadele
YEREL HABERLER Turgutlu’da haşerelere karşı etkili mücadele
Yangında 60 dekar buğday ekili tarla kül oldu
YEREL HABERLER Yangında 60 dekar buğday ekili tarla kül oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X