Manisa FK, sabah salonda akşam sahada çalıştı

Bir vahşet daha! Katil zanlısı komşusu çıktı!

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa FK yeniden başlayacak lig için hazırlıklarını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde tempoyu artırarak devam ettiriyor. Sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması yapan siyah beyazlı ekibin akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. Aerobik dayanıklılık koşusunun ardından, antrenman dar alanda oyunla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.