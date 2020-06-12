Manisalı şarkıcı sesiyle mest etti

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'Yokuş' isimli ilk çalışmasıyla müzik dünyasına 11 Haziran’da adım atan Ravareya sesi ve tarzıyla büyük beğeni topladı.

Aslen Manisa’nın Turgutlu ilçesinden olan ve üniversite eğitimi için Ankara’da bulunan ‘Ravareya’ düzenlemesi Orhun Alaca’ya, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Yokuş’ isimli çalışmasıyla müzik dünyasına ilk adımını attı. Asıl adı Derya Başaçek olan Ravareya’nın, farklı müziği ve sözleriyle dikkat çeken ‘Yokuş’ isimli parçasının klibini ise Kutay Ertürk çekti.

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